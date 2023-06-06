İngiliz kraliyetine bebek geldi: Tahtın 13’üncü varisi

İngiliz kraliyeti tahtının 13’üncü varisini Kraliçe Elizabeth’in torunu Prenses Eugenie dünyaya getirdi.

Elizabeth’in, adı seks skandalına karıştıktan sonra aktif görevlerini bırakan küçük oğlu Prens Andrew’la boşandığı eşi Sarah Ferguson’un kızı Prenses Eugenie, ‘Ernest George Ronnie Brooksbank’ adını verdikleri bebeğini 30 Mayıs’ta kucağına aldığını duyurdu.

İş insanı Jack Brooksbank’la evli olan Prenses Eugenie, doğum haberini Instagram paylaşımıyla verdi. Hem yeni doğan bebeğinin hem de iki yaşındaki oğlu Augie’nin fotoğraflarını paylaşan Eugenie, “Augie şimdiden abi olmayı sevdi” diye yazdı.

Ernest, geçen yıl eylülde hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyete gelen ilk yeni torun olurken tahtın da 13’üncü varisi oldu.

Fotoğraf: BBC

Eugenie’nin 34 yaşındaki ablası Prenses Beatrice de Edoardo Mapelli Mozzi’yle evliliğinden 2021’de bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.