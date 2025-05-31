İnfaz düzenlemesi komisyonda: CHP ve AKP arasında 'Saraçhane' atışması

10’uncu yargı paketi kapsamındaki infaz düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. CHP’li ve AKP’li vekiller arasında ‘Saraçhane’ tartışması çıktı.

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Anka’nın aktardığına göre Meclis’e sunulan infaz düzenlemelerini de içeren 30 maddelik ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ komisyonda tartışmalara neden oldu.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kanun teklifinin beklentileri karşılamadığını belirtti ve Covid 19 dönemini hatırlattı:

“Önümüzde bir yargı paketi var. Covid 19 yasası çıkarken büyük bir adaletsizlik olmuştu. O sırada hükmü kesinleşmiş olanlar evlerine gittiler ama hükmü kesinleşmemiş olanlar cezaevinde kaldılar. Oysa kişilerin hükümlerinin kesinleşmemiş olması bu kişilerin suçu değil, devletimizin suçu.

Eğer bir kişi yıllarca hüküm bekliyorsa bu bizim yargı sistemimizin nasıl yerlerde süründüğünü ortaya koyan bir örnektir. Bizim bunu düzeltmemiz gerekirken beklenti yarattık, ailelerde umut yarattık. Yaratılan beklentileri boşa çıkartacak bir kanun teklifi. Eğer böyle olacaktıysa neden bu kadar umut yarattınız.

Reformdan bahsediliyor. Reform kelimesi sizin ağzınızda sakıza dönmüş. Reform ikide bir yapılmaz, ikide bir yapılıyorsa onun adı reform olmaz. Reform dediğiniz bir kere yapılan köklü bir değişikliktir.”

12’nci maddede yapılacak değişiklikle gaz fişeği kullanmanın cezasının gaz fişeğiyle birini yaralama suçuyla aynı olacağını ve bunun hukukta ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu söyleyen Emir, sözlerine şöyle devam etti: “Bu ihtiyacın Saraçhane’de başlayan toplumsal muhalefetin ayağa kalkması olduğunu biliyoruz. Ama bununla sizin yaptığınız hukuksuzluklara isyan eden halkı evine sokabileceğinizi ve direncini kırabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.”

Başka bir maddede yer alan ‘kişilerin toplu olarak bulundukları yer’ ifadesinin de oldukça muğlak bir ifade olduğunu belirten Emir, “Böyle olduğu zaman orada bulunanlar da mı cezalandırılacak? Yoksa sadece o kişi mi cezalandırılacak o bile belli değil” dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Emir’in sözlerine “Neden üstünüze alınıyorsunuz? Türkiye Saraçhane’den ibaret değil. Ben bu konuşmaya tahammül edemiyorum” diyerek karşılık verdi.

Karslı’nın bu sözleri üzerine AKP’li ve CHP’li vekiller arasında Saraçhane tartışması çıktı.