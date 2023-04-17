‘İnce’ye kırgınlığı’ sorulan Kılıçdaroğlu, ‘birleşme’ dedi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakibi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kırgın olmadığını kaydederken ‘birleşme‘ mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce, Memleket Partisi’nde görüşmüştü. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Ankara’daki ‘Değişim Senin Elinde’ etkinliğinde ilk kez oy kullanacak gençlerle buluştu.

Kılıçdaroğlu’na, “Aday olduğu için Muharrem İnce’ye sinirli misiniz? Bir de seçim ikinci tura kalacak diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz” diye soruldu.

İnce’ye kızgın ya da kırgın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ‘birleşme’ mesajı verdi:

*Hiç kimseye sinirlenmem. O konuda emin olabilirsin.

*Muharrem beyle elbette ki benim uzun süre devam eden bir arkadaşlığım da var, grup başkan vekilliğimizi yaptı. Ayrı yol çizdi. Kendisine saygı gösteriyorum, ayrı yol çizdiği için. Herhangi bir kırgınlığım da zaten söz konusu olamaz. Doğru da değil.

*Ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım. Eğer biz gerçekten Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor koşullarda Türkiye’yi çıkaracaksak birleşmek gerekiyor. O nedenle gittiğim yerlerde gençler “Birleşe birleşe kazanacağız” diye slogan atıyor. Bence en doğrusu da bu. Birleşmek ve Türkiye’yi içinde bulunduğu bu olumsuz tablodan tümüyle çıkarmak. En büyük arzum bu.