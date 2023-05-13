İnce’nin avukatı ve Memleket Partisi milletvekili adayı Okan: Erdoğan’a her türlü desteği vereceğim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin avukatı ve Memleket Partisi Manisa Milletvekili adayı Fidel Okan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a her türlü desteği vereceğini duyurdu.

Seçime günler kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen İnce, destekçilerini herhangi bir adaya yönlendirmedi.

Ancak İnce’nin avukatı ve aynı zamanda Manisa’dan Memleket Partisi birinci sıra milletvekili adayı olan Fidel Okan, Twitter’dan Erdoğan’a desteğini açıkladı. Okan gerekçe olarak ‘FETÖ’ unsurları’nı gösterdi:

“Yarın, 13’üncü cumhurbaşkanı olacak sn. @RTErdogan‘ın kalan son unsurları da temizlemesi zarurettir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu mücadelede her türlü desteği şüphesiz vereceğim.”

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