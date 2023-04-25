İnce’den millet ittifakına: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakına seslenerek “Ya bu alçak müfterilere (trollere) engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm” dedi.

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Anketlerde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ın önünde gözükse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. Muhalefet, İnce’yi oyları bölmekle suçluyor.

İnce kendisine sürekli iftira atıldığını ve trollerin saldırdığını belirterek bunun CHP’li belediyeler ve parti genel merkezinden beslendiğini iddia etti. İnce, millet ittifakına seslenerek buna engel olunmasını isterken aksi taktirde ittifak bileşenlerinin maskelerini tek tek düşürüceğini dile getirdi.

‘Trollerinizi susturun’

Twitter hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce şunları söyledi:

*Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok. Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ’nün ve PKK’nın ne kadar sosyal medya trolü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor.

*CHP belediyelerinden, parti genel merkezinden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler. Buradan son defa millet ittifakının bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!