İnce, ‘garanti’ kazanma yöntemini buldu: Millet ittifakı çekilsin, beni desteklesinler

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Millet ittifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti” dedi.

Muharrem İnce. (AA)

Seçime bir haftadan az bir süre kaldı. Bazı anketler, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi az bir farkla kazandığını, bazılarıysa ikinci tura kaldığını gösteriyor.

Bu nedenle muhalif seçmenler çoğunlukla ikinci turda Kılıçdaroğlu‘na atacağını söyleyen seçmenin desteklediği İnce’nin çekilmesini istiyor.

Özellikle seçimin ikinci tura kalması halinde Erzurum’daki saldırı gibi olayların artacağını savunan muhalifler, seçimin birinci turda bitirilmesi için İnce’ye çekilme baskısını artırdı.

Çekilmeme konusundaki tavrını sürdüren İnce’yse eli yükselterek millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini istedi.

AA’da yer alan habere göre Antalya’daki mitingde konuşan İnce, şunları dedi:

“Arkadaşlar bir de bana ‘Sen millet ittifakının oyunu bölüyorsun’ diyorlar. Ben cumhur ittifakı’nın oyunu bölüyormuşum. Millet ittifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti. Bak millet ittifakının oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti’den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim.”