IMF’den Fed’e ‘ihtiyatlı ol’ çağrısı: Dünya üzerindeki etkini dikkate al

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) politikalarında ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Georgieva, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Reuters’a verdiği röportajda, doğru maliye politikalarıyla küresel durgunluğun önlenebileceğini belirtti.

AA’nın haberine göre Georgieva, gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini bildirdi. Georgieva, Fed’in sorumluluğunun ‘çok yüksek’ olduğunu vurguladı.

IMF Başkanı Georgieva’nın Fed’e yönelik çağrısının Birleşmiş Milletler’in (BM) merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya çağırmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bugün açıkladığı raporda, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirmişti.

Raporda, resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye yönelik herhangi bir düşüncenin ‘ihtiyatsız bir kumar’ olduğu ifade edilmişti.