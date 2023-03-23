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Yaramazlara biraz batar!

IMF bankacılık krizine karşı ‘sürekli teyakkuz’a çağırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD ve Avrupa’da ortaya çıkan bankacılık krizine karşı ‘sürekli teyakkuzda bulunmak’ gerektiğini vurguladı.

IMF uyardı… Fotoğraf: Reuters

Kozack, finansal piyasalardaki son gelişmeler üzerine basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde bulundu.


AA’nın haberine göre politika yapıcıların hızlı adımlar attığına işaret eden Kozack, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemlerini içerdiğini anımsattı. Kozack, Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor” dedi.

Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Silikon Vadisi Bankası (SVB) geçen hafta iflas etti. Bu, 2008 krizinden beri en büyük banka iflaslarından biri olurken bankaya kayyım atandı.

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

SVB’nin iflası ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu. Bankanın iflas etmesinin ardından borsa yatırımcıları iki gün içinde 465 milyar dolarlık hisse sattı.

SVB haricinde Signature Bank da iflas etmişti. ABD, yatırımcıların varlıklarının korunması için bir dizi önlem almıştı.

Söz konusu iflasların 2008 benzeri bir krizi tetikleyip tetiklemeyeceği yönünde tartışmalar sürüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, bankacılık krizinin yatıştığını savunmuştu.

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