SVB etkisi: Borsalardan iki günde 465 milyar dolar uçtu

ABD’de Silikon Vadisi Bankası’nın iflasının ardından borsa yatırımcıları iki gün içinde 465 milyar dolarlık hisse sattı.

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Yatırımcılar, bankanın iflasının etkilerinin büyümesine karşı önlem alıyor. Bu nedenle hisse senetlerini satıyor.

Satış ve dolayısıyla değer kayıpları sadece ABD’de değil, global ölçekte devam ediyor. Örneğin Mitsubishi Japonya’da yüzde 8,3, Güney Koreli Hana Finans Grubu yüzde 4,7 ve Avustralyalı ANZ Holding yüzde 2,8 değer kaybetti.

İki günde hisse piyasalarından çekilen toplam miktarsa 465 milyar dolar oldu.

2008 krizinden bu yana en büyük iflas

SVB Financial Group’a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

SVB’nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD’de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008’deki kriz sırasında Washington Mutual’da görülmüştü.