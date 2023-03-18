ABD başkanı, bankacılık krizinin yatıştığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, bankacılık krizinin yatıştığını dile getirdi.

Fotoğraf: Reuters

Reuters muhabiri, dün Beyaz Saray’da Biden’a “Bankacılık krizi dindi mi” diye sordu.

Biden da “Evet” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Silikon Vadisi Bankası (SVB) geçen hafta iflas etti. Bu, 2008 krizinden beri en büyük banka iflaslarından biri olurken bankaya kayyım atandı.

Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

SVB’nin iflası ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu. Bankanın iflas etmesinin ardından borsa yatırımcıları iki gün içinde 465 milyar dolarlık hisse sattı.

SVB haricinde Signature Bank da iflas etmişti.

ABD, yatırımcıların varlıklarının korunması için bir dizi önlem almıştı.

Söz konusu iflasların 2008 benzeri bir krizi tetikleyip tetiklemeyeceği yönünde tartışmalar sürüyordu.