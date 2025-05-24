İmamoğlu'ndan tutuklu gençler için çağrı: Bırakın bu bayramda ailelerine kavuşsunlar

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu gençler için iktidara seslendi: “Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor.”

İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasında çalışma arkadaşlarıyla beraber 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, İBB eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençler için bir mesaj paylaştı:

“Devlet ve devleti yöneten insanlar gençlere kin güdemez. Kaç bayram geçti, gençlerimiz hala hiç hak etmedikleri bir şekilde cezaevinde tutuluyor. Onlar hukuksuz hiçbir şey yapmadılar, yalnızca itirazlarını dile getiren gençlerimizin hakkı hapis olamaz.

Ramazan Bayramı geçti, Kurban Bayramı geldi. Gençlerimiz hala ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine hasret bir şekilde adalet bekliyor. Devletimizi yönetenlere sesleniyorum. Bu durum vicdana, adalete, örf ve adetimize sığmaz. Bırakın gençlerimiz bu bayramda ailelerine kavuşsunlar.

Devlet, korumakla yükümlü olduğu milletin evlatlarına, onların özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak zorundadır. Yazıktır, günahtır. Devletin dini adalettir. Bayramda gençlerin yeri ailelerinin yanıdır. Gençler özgür olsun, aileler artık huzur bulsun.”

Ramazan Bayramı’nda da tutuklu gençlerin bırakılması için birçok sanatçı ve siyasi çağrı yapmıştı.