İmamoğlu, Nedim Şener dahil 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Nedim Şener dahil 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sabah gazetesi “Savcılık İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi! İmamoğlu’nun diplomasının iptali istendi” başlığıyla haber yayınlamıştı.

ANKA‘nın haberine göre başsavcılık kaynakları bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da X’ten ‘yalan haberin kaynağının’ Şener’in Hürriyet’teki yazısı olduğunu söylemiş ve hukuki haklarını kullanacaklarını duyurmuştu.

Ongun’un İmamoğlu’nun 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurduğu açıklaması şöyle:

“Kamuoyunu alenen yanıltanlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı söylemiştik. Kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. O adalet er ya da geç tecelli edecek.”