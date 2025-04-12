İmamoğlu: Milletin malına mülküne çökenler kendi tuzaklarında boğulacak

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu “Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak” dedi.

Fotoğraf: İBB

İBB odaklı soruşturmaları 19 Mart sabahı başlayan gözaltıların akşamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat’a el konulmuştu.

Ardından tutuklanan isimlerden Ali Nuhoğlu’nun Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat, Furkan Remzi Ceylan’ın da İscon İnşaat şirketi için de aynı karar alınmıştı.

İstanbul başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dün akşam 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyım atadı. Şirketler arasında İmamoğlu İnşaat’ın yanı sıra Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş. de bulunuyor.

İmamoğlu X hesabından şunları dedi:

“Helal oylarla kazandığımız seçimlere çökmeye çalıştınız olmadı. 31 yıllık diplomaya çöktünüz olmadı. Kazanamadığınız belediyelere Ankara’dan kayyum atayıp çökmeye çalıştınız olmadı.

İnançlı bir insanın asla tevessül etmeyeceği biçimde milletin malına, mülküne, şirketine çöktünüz o da olmadı.

Panikle, elleriniz ayaklarınız dolanarak yaptığınız her iş dönüp sizi vuracak.

Hiç beklemiyordunuz ama hamdolsun bu büyük millet uyandı.

Ne yaparsanız yapın, er ya da geç bu aziz millet sizi sandığın en dibine gömecek. Milletin malına mülküne çökenler, ailelerine kötü söz söyleyenler kendi tuzaklarında boğulacak. Millet gelecek millet.”