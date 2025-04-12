Hasan İmamoğlu: Hayatımı verdiğim şirketi bir günde elimden aldılar

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat’a kayyım atanmasına tepki gösterdi: “Tarladan geldim, gerekirse yine tarlaya dönerim.”

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İBB odaklı soruşturmaları 19 Mart sabahı başlayan gözaltıların akşamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat’a el konulmuştu.

Ardından tutuklanan isimlerden Ali Nuhoğlu’nun Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat, Furkan Remzi Ceylan’ın da İscon İnşaat şirketi için de aynı karar alınmıştı.

İstanbul başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dün akşam 101 kişiye ait 24 şirkete doğrudan kayyım atadı. Şirketler arasında İmamoğlu İnşaat’ın yanı sıra Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş. de bulunuyor.

Şirketin kurucusu Hasan İmamoğlu karara tepki gösterdi.

Sözcü‘den Saygı Öztürk’e konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

Çok üzgünüm. Bu şirketi 1968’de kurdum. O günlerden bugüne kadar hayatımı bu şirkete verdim. Trabzon’da kurmuştum. Devlet benim şirketime el koymaya kapatmaya karar vermiş.

Bu olaylarla ilgili söyleyecek çok şeyim var ama söyleyemiyorum üzüntüm var, sıkıntılıyım. Vergilerim var. Param var ama vergilerimi yatıramıyorum. Çünkü hiçbir faaliyette bulunamıyorum. Malım var günlerdir satışını yapamıyorum.

Şirketime gelenlere şunu söyledim. Şirketi kurtarmaya geldiyseniz başım üstüne, yıkmaya geldiyseniz de diyecek bir şeyim yok. Ben tarladan geldim, gerekirse yine tarlaya dönerim.”