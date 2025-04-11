İBB soruşturmaları: İmamoğlu İnşaat dahil 24 şirkete kayyım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, dosyadaki 101 kişiye ait 24 şirkete kayyım atandı.

19 Mart sabah saatlerinde başlayan gözaltıların akşamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat’a el konulmuştu.

Takip eden günlerde tutuklanan isimlerden olan Ali Nuhoğlu’nun Nuhoğlu İnşaat ile Trend İnşaat ve Furkan Remzi Ceylan’ın da İscon İnşaat şirketine el konulmuştu.

İstanbul Başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyım atandı. İmamoğlu İnşaat’ın yanısıra kayyım atananlar arasında Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme A.Ş. bulunuyor.

Şahıslara ait 28 şirketeyse denetim kayyımı atandığı öğrenildi.