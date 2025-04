İmamoğlu için çıt yok: Trump, Le Pen'e özgürlük istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili herhangi açıklama yapmayan ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen’e ‘özgürlük’ istedi.

Fransa’da Ulusal Birlik Partisi (RN) eski lideri Le Pen, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını zimmetine geçirmekten dolayı suçlu bulunmuştu.

Le Pen’e iki yılı elektronik kelepçeyle olmak üzere dört yıl hapis cezası, 100 bin avro (yaklaşık 4,1 milyon lira) para cezası verilmiş, ayrıca beş yıl kamu görevine aday olmaktan men edilmişti.

Temyiz cezayı kaldırılmazsa Le Pen, 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Karara tepki gösteren ve Truth Social’dan açıklama yapan ABD başkanı, Avrupalı solcuları hedef aldı, “Marine Le Pen’e Özgürlük” diye de ekledi.

Trump’ın açıklaması şöyle:

* Marine Le Pen’e karşı yürütülen cadı avı, Avrupa’daki solcuların, ifade özgürlüğünü bastırmak ve siyasi rakiplerini susturmak için hukuku silah olarak kullanmasının bir başka örneği. Bu kez işi daha da ileri götürerek rakiplerini hapse atmaya kadar vardırıyorlar.

* Marine Le Pen’i tanımıyorum ama yıllardır ne kadar sıkı çalıştığının farkındayım. Kaybettiği zamanlar oldu ama yoluna devam etti ve şimdi büyük bir zaferin hemen öncesinde, muhtemelen hiçbir dahli olmadığı küçük bir suçla yakasına yapışıyorlar. Bana kalırsa bu basit bir ‘muhasebe’ hatası gibi.

* Hangi tarafta olurlarsa olsunlar, Fransa ve büyük Fransız halkı için berbat bir durum. MARİNE LE PEN’E ÖZGÜRLÜK.

ABD başkanı, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgiliyse henüz bir açıklama yapmadı.

The Witch Hunt against Marine Le Pen is another example of European Leftists using Lawfare to silence Free Speech, and censor their Political Opponent, this time going so far as to put that Opponent in prison. It is the same “playbook” that was used against me by a group of…