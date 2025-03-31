Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu: Cumhurbaşkanı adaylığı tehlikede

Fransa’da cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını usulsüz kullanmaktan suçlu bulundu. Karar Le Pen’in adaylığını tehlikeye soktu.

Marine Le Pen. Fotoğraf: AA

2024’te görülmeye başlanan davada karar bugün açıklandı. Mahkeme Le Pen’le, beraberindeki sekiz kişiyi yolsuzluk suçundan mahkum etti.

BBC Türkçe‘nin haberine göre Marine Le Pen beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi. Ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Ancak aşırı sağcı siyasetçi iki yılı elektronik kelepçeyle ev hapsinde geçirebilir.

Paris’te görülen davada Le Pen karar açıklanmadan duruşma salonunu terk etti. Daha önceki savunmasında ‘en ufak bir usulsüzlük’ bile yapmadığını belirten Le Pen’in karara itiraz etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı tehlikede

Le Pen, 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimini adaylığı ilan etmişti.

AA‘nın haberinde Fransa Anayasa Mahkemesi’nin yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onadığı hatırlatıldı. Kimi Fransız hukukçulara göre temyize gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen’in cezası da onanabilir. Yargıçlar temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmederse Le Pen cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak.

Bazı hukukçularsa anayasa mahkemesi kararının yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen’in davasına uygulanamayacağını savunuyor.

Yolsuzluk davası

Le Pen’in Avrupa Parlamentosu milletvekilli olduğu dönemde iki kişiye hayali danışmanlık hizmeti karşılığında maaş ödediği öne sürülüyordu.

Le Pen dahil eski adıyla Ulusal Cephe Partisi’nden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 AP’de ‘hayali istihdam’ oluşturduğu suçlamasıyla 2015’te soruşturma açılmıştı.

27 kişiye dava açılmış, mahkeme Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlamıştı.