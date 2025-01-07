Aşırı sağcı Fransız politikacı Le Pen öldü

Fransa’da göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında öldü.

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BBC Türkçe‘nin haberine göre Le Pen, 1996’da Yahudi Soykırımı’nda kullanılan gaz odalarının ‘İkinci Dünya Savaşı tarihinin yalnızca bir detayı olduğunu’ söylemiş, sözleri infiale neden olmuştu.

Le Pen Fransa’da 2002 cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kadar ilerlemiş ama seçimi Jacques Chirac’a kaybetmişti.

2011’de parti lideri seçilen kızı Marine Le Pen’le yaşadığı görüş ayrılıklarıyla gündeme gelmişti.

Kızının soyadını taşımasından dolayı utanç duyduğunu söyleyen baba Le Pen “Umarım mümkün olan en kısa sürede evlenir ve soyadını değiştirir” demişti.

Le Pen, 1972’de kurduğu partiden 2015’te ihraç edilmişti.

Partinin adını Ulusal Birlik olarak değiştiren Marine Le Pen, 2017 seçimlerinde ikinci turda yüzde 34, 2022’de yüzde 41 oy aldı. Her iki seçimi de Emmanuel Macron kazandı.

Le Pen’in ölümünü, ailesi Fransız haber ajansı (AFP) üzerinden yayımladığı bir açıklamayla kamuoyuna şöyle duyurdu: “Le Pen öğle saatlerinde etrafı kendisini sevenlerle çevriliyken yaşamını yitirdi.”

Le Pen haftalardır bakım evinde tutuluyordu.