Le Pen: Beni engelleyenler İmamoğlu'nu nasıl savunacak?

Beş yıl kamu görevine aday olmaktan men edilen Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na atıf yaptı: “(Fransa’da) Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisinin aday olmasını engelleyenler, (Tayyip) Erdoğan’ın şu anda tutuklu başlıca rakibini (Ekrem İmamoğlu’nu) nasıl savunacak?”

Fransa’da Ulusal Birlik Partisi (RN) eski lideri Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını zimmetine geçirmekten dolayı suçlu bulunmuştu.

Le Pen’e iki yılı elektronik kelepçeyle olmak üzere dört yıl hapis cezası, 100 bin avro (yaklaşık 4,1 milyon TL) para cezası verildi. Ayrıca beş yıl kamu görevine aday olmaktan men edildi. Cezası kaldırılmazsa Le Pen, 2027’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacak.

Euronews’ün aktardığına göre Le Pen bugünkü basın toplantısında ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İmamoğlu’na atıfta bulundu.

Fransız yargıçların kararını ‘siyasi’ diye niteleyen aşırı sağcı siyasetçi şöyle konuştu:

“(Fransa’da) Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisinin aday olmasını geçici bir infazla engelleyenler, (Tayyip) Erdoğan’ın şu anda tutuklu başlıca rakibini (Ekrem İmamoğlu’nu) nasıl savunacak?”

Le Pen, üç cumhurbaşkanlığı seçimine katılıp başarısız olmuştu. Buna karşın Le Pen 2027’de RN’nin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuştu.

Yargı kararının ardından Ulusal Birlik Partisi (RN) sokağa inme çağrısı yaptı. Fransa’da hafta sonu Le Pen’i destekleyen protesto gösterileri düzenlenecek.