Diken

Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu: Hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe mitingi sonrası şöyle konuştu: “Haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek.”

19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılmış, ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.


X’teki paylaşımında İmamoğlu şunları söyledi:

“Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul.”

Özel duyurdu: Erken seçim için ‘büyük kampanya’ başlatılıyor

Tayfun Kahraman’ndan Maltepe’ye selam: Umudumuz milletimizde

Boykot listesi genişledi: ‘Dibi görecekler’

Özel, iktidara ‘cunta’ dedi

İmamoğlu: Bu baskıcı rejimi tarihe gömeceğiz

Yavaş: Bir belediye başkanı değil, bir umut cezalandırılıyor

Dilek İmamoğlu: Adalet yasaklanamaz, vicdan hapsedilemez

‘İmamoğlu’na özgürlük’ mitingi: İlk görüntüler

SON HABERLER

Boykot sitesi yine kapatıldı

CHP’nin boykot listesini paylaştığı ‘boykotyap.com’un ardından açılan ‘boykotyap.net’ de erişime engellendi.