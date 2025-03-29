İmamoğlu: Hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe mitingi sonrası şöyle konuştu: “Haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek.”
19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılmış, ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.
X’teki paylaşımında İmamoğlu şunları söyledi:
“Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul.”
Aziz milletim;— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2025
Asla umudunuzu yitirmeyin.
Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak.
Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı.
Teşekkürler İstanbul. pic.twitter.com/sEqTHN4b7E