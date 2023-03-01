İmamoğlu ‘çok rahat’: Aday kim olursa seçimi kazandırırız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Aday kim olursa seçimi kazandırırız” dedi.

Habertürk yayınına katılan İmamoğlu’nun seçimler ve adaylıkla ilgili sözleri şöyle:

“Bu iş rejim meselesi. Her daim kendimi tanımladığım tek cümle: Değişimin neferi olmak.

Görevini en iyi yapan bir belediye başkanı olma çabası içindeyim. Altılı masanın vereceği kararın neferi olacağım.

Seçimi iktidarın zaten kazanamayacağını düşünüyorum. Aday kim olursa olsun seçimi kazandırırız. Masadan kim aday çıkarsa el birliğiyle hep birlikte onu cumhurbaşkanı yapacağız.

İstanbul’da yüzde 60’lara yaklaşan desteği yakalamış durumdayım. Dolayısıyla teveccüh görüyorum. Türkiye nezdinde elde ettiğim kabul, hoşgörü ve sahiplenme çok daha fazla.“

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’den oluşan altılı masanın yarınki toplantısında aday konusu da ele alınacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantıda adayın açıklanmayacağını belirtmişti.