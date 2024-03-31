İmamoğlu: Bugün beş yıllık emeğin helalleşme anı

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul Beylikdüzü’nde oyunu kullandı.

İmamoğlu “Bugün, benim için biraz duygusal bir gün. Çünkü, beş yıllık emeğin helalleşme anı. Beş yıllık emeğin helalleşme anı, vatandaşların oyuyla en güzel yorumlanabilir” dedi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu oyunu eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü’nde kullandı.

İmamoğlu’nun basına açıklaması şöyle:

* Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy, demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir. Ama Türkiye’mizde ne yazık ki, bazı konulardaki eksikliklerin giderilmesi için, sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde, görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız.

* Bugün, benim için biraz duygusal bir gün. Çünkü, beş yıllık emeğin helalleşme anı. Beş yıllık emeğin helalleşme anı, vatandaşların oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben, kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte, en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul’umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan, bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde, elbette af dilerim. Hakkını helal etsin. Ama bu memleketin, bu güzel şehrinin, başta çocukları olmak üzere, gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye, elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza, İstanbul’a inanıyoruz. Umarım, karşılıklı 16 milyon insanımızla, bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki beş yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz.

* Son olarak şunu söyleyeyim, bu akşam seçim koordinasyon olarak, İl Başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın, hangi siyasi parti mensubu olursa olsun, kimsenin hakkının-hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımız, en değerli hakkı olan oy hakkının, sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına, okulların bahçelerini tercih edebilirler. Yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda, başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21’inci yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye’nin, İstanbul’umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim.