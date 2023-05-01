İmamoğlu, 18 maddeyle anlattı: Az kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın engellediği projeleri 18 maddede anlatarak “Köstek olan gidiyor, destekleyenler geliyor” dedi.

Fotoğraf: İBB

İktidara yakın medyanın, muhalefette en çok hedef aldığı isimlerden birisi İmamoğlu. İBB başkanı, daha önce ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sık sık hedefi oluyor.

Seçimlerde millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İmamoğlu, engellenen projelerini 18 maddede anlatarak, “Köstek olan gidiyor, destekleyenler geliyor” dedi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle: