İmamoğlu: 10 yurdumuz oldu, hedefimiz beş bin öğrenciye ulaşmak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sene itibarıyla 10 yurt açtıklarını belirterek, hedeflerinin beş bin öğrenciye ulaşmak olduğunu söyledi.

Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu, ‘150 Günde 150 Proje’ maratonu kapsamında 15 Eylül’de faaliyete geçen Zafer Mahallesi’ndeki Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen İmamoğlu, onlardan gelen soruları yanıtladı.

ANKA’nın haberine göre İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bu sene 10 yurdumuz oldu ve 2 bin 800’ün biraz üzerinde kapasiteye ulaştık. Hedefimiz, 5 bin öğrenciye ulaşmak önümüzdeki sene. Hazırlıklarımız var. Şu anda inşaatı devam eden yurtlarımız var.

* Bunun dışında biz, büyükşehir belediyesi olarak, gençlerin birer öğrencimiz olmasını şöyle bir fırsata da çevirmek istiyoruz: Sizlerin, edindiği meslekler üzerinden bizlerdeki staj imkanlarından faydalanmak istediğinizde, sizi oralara yönlendiriyor olacağız. Yine bununla beraber Bölgesel İstihdam Ofislerimiz var. Başta kendi kurumlarımız olmak üzere, yarı zamanlı iş imkanlarıyla da sizleri buluşturmanın fırsatlarını kollayacağız.

Ziyaret sonra gazeteciler, İmamoğlu’na, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında kendisi için ’emek hırsızı’ sözünü kullandığı hatırlatarak, buna bir cevabı olup olmadığını sordu. İmamoğlu da bunun üzerine “Ben emek hırsızlığı diye bir kavramı anlamam, bilmem ama sayın bakan bilir” dedi.