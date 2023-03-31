İlyas Salman TKP’den milletvekili adayı: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım

Sanatçı İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) milletvekili adayı olduğunu “Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım” sözleriyle duyurdu.

Fotoğraf: AA

TKP’nin resmi Twitter hesabından Salman’ın adaylığını açıkladığı videosu paylaşıldı.

Videonun girişinde Yunan filozof Aristoteles’in “İnsan, düşünen hayvandır” sözünü hatırlatan Salman, 21’inci yüzyılda artık ‘insanın seçmesini bilen bir hayvan’ olduğunu vurguluyor.

Salman’ın açıklaması şu şekilde:

“Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi’nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!”