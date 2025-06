İlhan Şeşen'i üne kavuşturan aşkı: Bir adam, iki kadın ve 'ellerimde çiçekler'

Meşerret Şerbetçi

Sanatçı İlhan Şeşen’i 26 Mayıs’ta kaybettik. Hakkında çok yazıldı, çizildi ama ben size Şeşen’i Şeşen yapan ‘Neler Oluyor Bize’ albümünden söz etmek istiyorum.

Çünkü o albüm fırtınalı bir aşktan sonra çok güzel ve özel bir kadına yapılmış şarkılardan oluşuyordu.

Fotoğraf: Spotify

Her şeyin bu kadar can sıktığı bu gündemde biraz da geçmişin tozlu raflarında kalmış bu aşkı hatırlayalım istedim.

Sanatçıyı sanatçı yapan aşkları değilse nedir zaten?

Kimdi bu aşk şarkıları yazdıran kadın peki?

İlhan Şeşen 1990’ların ortasında eşi Arzu Hanım’a boşanmayı teklif etti. Ona göre evlilik her ikisini de yıpratmıştı. Eşi Şeşen’in kendisine şöyle dediğini anlatıyor: “Bu evlilik senin de sırtına yük olmadı mı? Gel, artık karım değil, metresim ol.”

Evlilik bitti ama Şeşen başka bir kadına, oyuncu Sumru Yavrucuk’a aşık oldu. İlişkileri 1998-99 yıllarında başladı. Tam iki buçuk sene sürdü. Ayrıldıktan sonra Şeşen çektiği aşk acısıyla ‘Ellerimde Çiçekler’, ‘Aşk layık olanda kalmalı’ şarkılarını ve ‘Neler Oluyor Bize’ albümünü yaptı.

Şeşen ayrılıktan iki ay sonra kalp krizi geçirdi, Sumru Yavrucuk’la ilk karşılaşmaları hastanede oldu.

Sumru hanım o karşılaşmayı Hürriyet’e verdiği röportajda şöyle anlatıyor:

“İlk görüşmemiz ayrıldıktan iki ay sonra kalp krizi geçirdiği zaman hastanede oldu. 13 yaşından beri günde iki paket sigara içtiğini söyledi doktora ama, ‘Kriz geçirmeme sebep işte bu kadın’ dedi.”

Şeşen’in ayrılık acısıyla çıkardığı albüm hiç beklenmedik şekilde rağbet gördü, herkes şarkıların yazıldığı bu kadını merak etti. Ekşi Sözlük’te Yavrucuk hakkında girilen ilk entry de bu ilişki hakkındaydı.

Oysa Yavrucak kariyerini gölgeleyen bu medya ilgisinden rahatsızdı. 29 yaşında Altın Portakal, 2000’lerin başında oynadığı oyunla Afife Tiyatro Ödülü kazanmıştı. Ama herkes bu bitmiş ilişkiyi ve o şarkıları konuşuyordu.

Şeşen eski eşine ve düzenine dönmüştü fakat bu aşkın üç karakteri de ayrı ayrı röportajlarla her gün gazetelerdeydi. Şeşen’in eşi, Sumru Yavrucuk ve İlhan Şeşen başka başka gazetecilere yaşadıkları acıyı anlatıp demeçler veriyordu.

Yavrucak, “Beni görmek istemese benim oyunuma gelmez olur biter. Ama onun müziği her an her yerde. Ecel gibi” diyordu.

Arzu hanımsa Ayşe Arman’la söyleşisinde İlhan’a bu konuyu sormaktan çekindiğini, bunun üzerine gitmek istemediğini şu sözlerle aktarmıştı: “Sormuyorum, çünkü ‘bitmedi’ cevabını almaktan korkuyorum. Nasıl kötü bir şey çıkacak diye doktora gitmezsiniz, o hesap…”

Albümün o şanlı ve popüler çıkışından sonra arkadaşları Sumru Yavrucuk’a ‘barış’ diye telkinde bulunurlar. Yavrucak’sa Şeşen’le birlikte olmasına engel olan şeyleri ve onda değişmeyen şeyleri çok iyi bildiği için bu çağrıya kesinkes ‘hayır’ yanıtı verir.

Zaten yıllarca ara ara da olsa görüşüp konuşmaya devam ederler, en azından İlhan Şeşen bunun böyle olduğunu anlatır.

Şeşen ayrılığın ardından sonrası eski eşine dönmüş, Sumru Yavrucuk’sa 2003’te bir başkasıyla evlenmiştir.

Ama Şeşen, her röportajda ve verdiği demeçte onu sevdiğini hep belli etmiştir.

Yazıyı ‘Ellerimde Çiçekler’le noktalamak yerinde olacak.

Aşktan bahsettim, işte bu da sözleri:

Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun

Benim aklım başımda değil

Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun

Onlar ipe sapa gelir şeyler değil

Seni sevmiyorum dedim yalandı

İstemiyorum artık palavra

Ellerimde çiçekler kapında sırılsıklam

Görürsen bir gün şaşırma

Beni böyle çaresiz

Beni böyle derbeder

Beni böyle ortalarda bırakma