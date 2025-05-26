Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Spotify

Sanatçının ölüm haberini ailesi Instagram’dan duyurdu. 76 yaşındaki İlhan Şeşen bir süredir hastanede akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

İlhan Şeşen kimdir?

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu, 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1971’de ‘Kavga’ isimli ilk 45’liğini çıkardı. 1983’te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen’le Grup Gündoğarken’i kurdu. 1994’te ‘Aşk Haklı’ ilk solo albümünü çıkardı.

TRT’de ‘Gençler Haklı’ ve özel bir kanalda ‘Arka Pencere’ isimli programları sundu. 2001’de ‘Neler Oluyor Bize’ adlı ikinci albümünü çıkardı.

Aynı zamanda söz yazarı ve besteci olan Şeşen’in şarkıları Nükhet Duru, Leman Sam, Ayşegül Aldinç ve Kenan Doğulu gibi şarkıcılar tarafından seslendirildi.

Sanatçı 1990’lardan itibaren çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk da yaptı. ‘Annem’, ‘Gönülçelen’ ve ‘Aliye’ oynadığı dizlerden bazıları.