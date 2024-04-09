İletişim Başkanlığı’ndan ‘İsrail’e jet yakıtı’ açıklaması: Tamamı yolcu uçağı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail’le verilen jet yakıtının sadece yolcu uçakları için kullanıldığını savundu.

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Gazze’de altı aydır süren saldırılardan dolayı hükümete İsrail’le ticareti durdurması yönünde baskı vardı. İktidar her seferinde ticaret iddiasını yalanlayıp topu özel şirketlere atıyordu.

Ancak bugün Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihraç edilen 54 ürüne kısıtlama getirdi. Bunun üzerine muhalefetten “Demek ki ticaret sürüyormuş” sesleri yükseldi.

Ayrıca kısıtlama getirilen ürünler arasında jet yakıtının bulunması dikkat çekmişti.

Yakıtın savaş uçakları için kullanıldığı tartışmaları büyüyünce İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi.

Açıklamada jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bahse konu yakıt, İsrail’e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail’e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır.”