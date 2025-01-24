Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı kütüphanesini Muğla’ya bağışladı. Büyükşehir belediyesi ‘İlber Ortaylı Kütüphanesi’ açacak.

İlber Ortaylı ve Ahmet Aras. Fotoğraf: Muğla Büyükşehir Belediyesi

Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Ortaylı çalışma hakkında bilgi verdi.

Aras, kentin tarihini yansıtmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Atacağımız adımlarla kent merkezimiz Menteşe’nin de turizmden pay almasını sağlamak istiyoruz. Hocamız, kendi kütüphanesini bize bağışladı.

Kütüphanenin ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Tarihi binada hem kütüphane hem kültür merkezi hem araştırma merkezi olacak.”

Ortaylı’ysa Muğla’nın istikbalinin aklı başında turist gelmesi ve mütevazi insanların kente yerleşmesinde yattığını söyledi. Fazla göçün su kaynaklarını bitirdiğini belirten Ortaylı, bölgenin verimli nüfus alması gerektiğini vurguladı.

Ortaylı, gençleri de Türkçe’yi iyi öğrenme ve doğru kullanma konusunda uyardı.