İlaçsızlıktan: Kanser hastalarının tedavisi aksıyor

Türkiye’de kanser için olanlar dahil birçok ilacın temininde sıkıntı yaşanıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, ilacına ulaşamayan kanser hastalarının tedavisinin aksadığını söyledi.

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4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla açıklama yapan Saydan, kanser hastalığının hem dünyada hem Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını hatırlattı.

Türkiye’de her beş ölümden birinin kanserden kaynaklandığına dikkat çeken Saydan şöyle devam etti: “Bulunamayan ilaçlar arasında yer alan, yaşamsal nitelikte ve yerine verilebilecek seçenek olmayan kanser ilaçlarının temininde de sorunlar yaşanıyor. Özellikle yurt dışından gelen ilaçlara ulaşmak sorun. Bu sürecin başlıca sebebi, ilaç fiyatlandırma politikasında izlenen fiyatları baskılayıcı tutum olmakla birlikte, üretici ve aracı paydaşların maliyetin karşılanmadığı noktada üretimden ya da tedarikten vazgeçmesi.”

‘Yeni bir sisteme geçilmeli‘

Her türlü girdi maliyeti ve işletme gideri arttığı halde Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlandırmasında belirlenen avro kuru reel kurun ancak yüzde 50’sine ulaşabildi.

Saydan bu ekonomik gerçeklerin tüm ilaç sektörüne ağır bir yük getirdiğini belirterek, “Netice olarak birçok ilaç bulunmuyor ve ‘yok’ da. Ürün ithalatı duruyor. Yeni çıkan ilaçlarsa getirilmiyor” dedi.

Emek, zaman ve işgücü kaybının yanısıra ilaç sıkıntısı halk sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorun. Olumsuz etkilerinin ekonomik bedeli de ağır.

Saydan şöyle konuştu: “Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Kurlar arası makas açıklığıyla ilaç bulunabilirliği çok zor gözüküyor. En kısa sürede İlacın bulunabilir hale gelmesi için sektörün tüm paydaşlarının kabul edeceği yeni bir sisteme geçilmesi gerekiyor.”