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Yaramazlara biraz batar!

İktidar ortağı BBP: Emeklilere haksızlık yapıldı, en düşük maaşı 20 bin liraya çıkaracağız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “2023 Temmuz’unda emeklilere haksızlık yapıldı. En düşük emekli maaşını 20 bin liranın üzerine çıkaracağız” dedi.

Mustafa Destici. Fotoğraf: AA

Destici, “2025 Temmuz’da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse bizce 2025 Ocak asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır” dedi.


Trabzon’da bir restorandaki basın toplantısında Destici şunları söyledi:

* 2025 Temmuz’da yeni bir toplantı yapılıp asgari ücret güncellenmeyecekse bizce 2025 Ocak asgari ücret artış oranı yüzde 60 olmalıdır. Biliyoruz ki aslında bu da beklentileri karşılayacak bir rakam değil. Biz gerçekleri de göz önünde tutarak ciddi bir rakam sunuyoruz. Birileri gibi afaki bol keseden atmıyoruz.

* Özellikle düşük maaş alan emeklilerimiz. 2023 Temmuz’unda emeklilere haksızlık yapıldı. Diğer çalışan kesimlerimizin ya toplu sözleşmelerle ya seyyanen zamlarla durumları iyileştirildi ama 2023 Temmuz’unda emeklilerimiz hak ettikleri yüzde 25 enflasyon farkı zammını dahi alamadı.

* En düşük emekli maaşını 20 bin liranın üzerine çıkaracağız. Bunun dışındakiler haksızlık olur, emeklilere karşı yapılan haksızlığın devamı anlamına gelir. Büyük Birlik Partisi olarak artık bu haksızlığın Ocak 2025’te son bulmasını bekliyoruz.

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