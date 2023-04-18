Erkan Baş’a ‘Tito artığı’ diyen Destici ‘şartlı’ özür diledi

Cumhur ittifakının küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği “Tito artığı” ifadesi hakkında “Ağzımdan yanlış bir şey çıkmışsa özür dilerim” dedi.

Mustafa Destici. (AA)

Destici, TİP lideri Baş’ın gerçek soyadını gizlediğini öne sürmüştü. Oysa Baş’ın ‘Jusoviç’ soyadlı Yugoslavya göçmeni Boşnak bir ailenin çocuğu olduğu bizzat kendi ağzından da açıkladığı, açık kaynaklarda yer alan bir bilgi.

Ancak eski soyadı Destici’ye göre Baş’ın ‘ajan’lığının kanıtı olmuştu. Destici, katıldığı bir yayında şu sözleri sarf etmişti: “Adam, Tito (eski Yugoslavya Josip Broz Tito) artığı… Burdan geçiyorsun Almanya’ya. Belli ki Alman istihbaratının kontrolünde. Yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyismi ne, Jusoviç… Burda neyi kullanıyorsun, ‘Baş’ı kullanıyorsun. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

Destici bu nedenle tepki çekmişti.

Destici, katıldığı tv100 canlı yayınında bu sözleri nedeniyle şu ifadeleri kullandı:.

“Ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan’daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem.”