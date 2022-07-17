MURAT SEVİNÇ
İktidar hâlesindeki vicdan, şu bizim bildiğimiz vicdan mı?
Son zamanlarda, iktidar çevresinden olup eski makam ve güçlerinden mahrum kalmış siyasetçiler konuşmaya, daha önce söylemediklerini ya da yeteri kadar yüksek sesle söylemediklerini dillendirmeye başladı. Kimi hâlâ AKP üyesi, kimi bağını koparmış; hâlihazırdaki iktidar uygulamalarını ve partiyi, parti çevresini eleştiriyor, eski şanlı günlerine
özlemlerini dile getiriyorlar. Bunları, malum gerekçelerle muhalif medyada, alternatif haber
sitelerinde okuyabiliyoruz ve muhalif basın, yine anlaşılabilir gerekçelerle, söz konusu
isimlerin ifadelerini öne çıkarıyor, çünkü ‘içeriden’ gelen her söz önemli, hele ki seçim
sürecinde ve bunca kararsız seçmen olduğu iddia ediliyorken.
Dolayısıyla ne söyleşi ve haber yapılmasında ne de o açıklamaların öne çıkarılıp altı
çizilerek görünür hale getirilmesinde yadırganacak bir durum var. Buna mukabil, bunca yılın
sonunda, şu ya da bu gerekçeyle, anlamlı birkaç cümle kurmaya başlamış kişilerin bir siyasi
hareketin vicdanı olarak tanıtılıp iktidara yönelttikleri her eleştirinin köpürtülerek
haberleştirilmesinde, o siyasi hareket ve yönetimin çilesini çekmişler bakımından
kabullenmesi çok zor bir şeyler var. Sorun, çoğu tekaüt AKP’li siyasetçilerin kendilerini
aklama ve yere göğe koyamama çabasında değil; muhaliflerin, bizleri o vicdan gösterilerine
maruz bırakma konusundaki isteklerinde.
İnsanın ve tabii siyasetçilerin de yıllar içinde değişim geçirebileceği, bunun her insan
için geçerli bir ‘hak’ gibi kabul görmesi gerektiği kanısındayım. Bazı nitelikleri, huyu suyu pek
değişmiyor insanın, “Yedisinde neyse yetmişinde de o,” boş laf değil, bu doğru. Ancak
düşüncede, inançta, duyguda ve peşi sıra siyasi görüşte değişim mümkün, hiç kimseyi, yıllar
önce her ne olduysa ömür boyu o olmaya mahkûm etmemeli. Yirmili yaşlarımdaki insan
değilim, demek ki aynı şey başkaları için de mümkün; kaya etkileniyor, şekil değiştiriyor
zaman içinde, aynı zamanın insanı değiştirme gücü olmasın, akıl kârı mı bu?
Vicdan, bu süreçte devreye giren bir olgu sanırım, insanın bir konuda karar vermesi,
tutum takınması ve şu ya da bu yönde değişmesi için gerekli sorgulama orada, bizi biz yapan
değerlerin oluştuğu o odacıkta filizleniyor. Değişimin olumlu, insanî yönde oluşuysa, galiba
büyük ölçüde özeleştiri istek ve maharetine bağlı, insanın bir gün aynanın karşısına geçip
samimiyetle acı çekmeyi göze almasına. Hiç kolay iş değil. Doğru olmasına doğru, fakat her
durum ve koşulda kendinden memnuniyetin insanı ve toplumu götüreceği ferah bir yer
olmadığı da doğru. Yine dönüp dolaşıp koşullara, yetişme tarzına, eğitim tornasına, kültüre
geliyoruz işte. Kişinin kendisini hırpalama istek ve yeteneği de kim olduğuyla, ne öğrendiğiyle
ilgili.
Türkiye ve ahalisinin bu konuda pek parlak bir geçmişi yok; hatalarla yüzleşme,
özeleştiri yapma vs. Toplumsal ve siyasal düzeyde tehlikeli, kişisel düzlemde güçsüzlük
emaresi görülüyor o muhayyel aynanın karşısında bulunma ihtimali. Bu yaşıma dek çok az
‘haksız’ insan tanıdım, herhalde sizin deneyiminiz de pek farklı değildir. Yanlış
hatırlamıyorsam, Murathan Mungan bir söyleşisinde, bizim memlekette insanların haklı
olmaya değil haklı çıkmaya çalıştığını söylemişti, ne doğru bir söz ve ne büyük bir dert bu.
İşte şimdilerde tekaüt ya da etkisiz/yetkisiz konumdaki AKP’lilerin ifadelerini
okuduğumda, bunları düşünüyorum. İçten bir özeleştiri süzgecinden geçmemiş eleştirinin
nasıl da inandırıcılıktan uzak göründüğünü ve kendinden memnuniyetin, sarf edilen her
sözcüğü, henüz muhatabına ulaşmadan çürüttüğünü, değersizleştirdiğini. Hemen hepsi,
tespit ettikleri bozulmayı kendisinden sonra başlatıyor ve inanmayı tercih ettikleri bu milatta hiçbir sorun görmüyor. Üstelik, şimdi eleştirdikleri iktidar sahipleri, aynı tavrı, konusu suç
teşkil eden çok sayıda iddia için sergilemişken.
İsimlerin bir kısmı artık başka parti çatısı altında, bir-ikisi siyasetten uzakta ve kimi de
ortada bir yerlerde, ne yardan ne serden vazgeçiyor. Derdim ve bu yazıyı kaleme alma
nedenim, yinelemek isterim, yolumuzun kesişme ihtimali olmayan bu insanların
burunlarından kıl aldırmamaları, her sorunu ve kötülüğü kendilerinden sonraki bir tarihten
başlatmaları, hâlâ parti tabanlarında ve hatta toplum genelinde karşılıkları olduğunu
düşünmeleri değil. Muhalif cenahta da, zaman zaman, vicdanın sesi olarak karşılık bulmaları.
Yıllardır olup biten her şeyde, ülkenin bu hale gelmesinde, ortalama yurttaşın çektiği eziyette
ve yaşanan onca acıda hiç payları yokmuşçasına, ellerini bu kadar kolay ve hızlı
yıkayabilmeleri…
Örneğin, AKP’nin malum özgül ağırlığının, sorumlularından olduğu bunca skandalın
ardından, üstelik şu anda dahi parti üyesi ve Saray’ın üst düzey danışmanlardan biriyken dile
getirdiği sade suya tirit bir-iki eleştirinin böylesine köpürtülmesini, olağan mı kabul etmeli?
Her şeyi bir yana bırakalım, adı geçen insan, hükümet sözcüsü olarak bir gün kamera
karşısına geçerek, dönemin Ankara belediye başkanının şehri ‘parsel parsel’ sattığını iddia
edip yapacağı açıklama için tarih verdi ve sonrasında susmadı mı? Herkesin gözünün içine
baka baka, kör parmağım gözüne, parti çıkarını açıkça ülke çıkarının önüne koymadı mı?
Aksini söyleyecek bir Allah’ın kulu var mı memlekette?
Geçenlerde Duvar’da sevgili Serkan Alan, eski Milli Eğitim bakanı ve AKP sözcüsüyle
uzunca bir söyleşi yaptı.
Eski bakanın ‘bugün’ söylediklerinin çoğuna katılmak mümkün. Güzel de, ülke şu hale gelirken döşenen taşlarda pek bir katkısı yok belli ki, öyle düşünüyor. Oysa bu isim, zamanında bürokrasideki Cemaat
yapılanması iddialarına ‘kargaların dahi güleceğini’ söylemiş, onları canhıraş savunmuştu,
çoğu partidaşı gibi. Bizi boşverin, kendisiyle aynı zihniyette olan binlerce muhafazakâr
akademisyen işten atılmışken, söyleşinin sonlarında, üniversitede ders verdiğini söylüyor
muhterem ve herhâlde hiçbir iç sıkıntısı yaşamıyor.
Uzatmaya gerek yok. Son zamanlarda okuduğum ve dinlediğim tüm parti içi eleştiri
örneklerinde aynı bıkkınlık duygusunu yaşıyorum. Aslında kendileri iyi de çevresi kötü
olanlara, her şeyin içinde olup da hiçbir olumsuzluğun sorumluluğunu üstlenmeyenlere, o
oyları kullanmamışçasına, o konuşmaları yapmamışçasına, o tarikatların mensuplarını
desteklememişçesine, o yolsuzluklara tanık olmamışçasına, hiç susmamış, hiç sinmemiş, hiç
görmezden ve duymazdan gelmemişçesine ve sanki hâlâ parti üyesi değillermişçesine
davrananlara yönelik bir yılgınlık bu.
Ardından, muhaliflerin yaptığı ‘partinin vicdanı’ vs. yakıştırmalarını görünce, durum
daha da katlanılmaz oluyor sanırım. Ya da, ‘böyle siyasi hareket ve ideolojiye böyle vicdan’
diye düşünmek gerekiyor, belki de.
Yazı önerileri:
- Artı Gerçek’te yayınlanan, Darshana Narayanan’ın ‘Yuval Noah Harari’nin tehlikeli
popülist bilimi’ başlıklı yazısını (çeviren: Keremcan Karabatak) öneririm.
- Tanıl Bora’nın ‘Beytambal’ başlıklı yazısı. Ulus Baker sevenler ve Kıbrıslılar kaçırmasın.
- Ali D. Topuz’un ‘Darbenin mekaniği, dili ve parlamentosuz Türkiye ihtiyacı’ başlıklı
yazısı.