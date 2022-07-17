MURAT SEVİNÇ

İktidar hâlesindeki vicdan, şu bizim bildiğimiz vicdan mı?

Son zamanlarda, iktidar çevresinden olup eski makam ve güçlerinden mahrum kalmış siyasetçiler konuşmaya, daha önce söylemediklerini ya da yeteri kadar yüksek sesle söylemediklerini dillendirmeye başladı. Kimi hâlâ AKP üyesi, kimi bağını koparmış; hâlihazırdaki iktidar uygulamalarını ve partiyi, parti çevresini eleştiriyor, eski şanlı günlerine

özlemlerini dile getiriyorlar. Bunları, malum gerekçelerle muhalif medyada, alternatif haber

sitelerinde okuyabiliyoruz ve muhalif basın, yine anlaşılabilir gerekçelerle, söz konusu

isimlerin ifadelerini öne çıkarıyor, çünkü ‘içeriden’ gelen her söz önemli, hele ki seçim

sürecinde ve bunca kararsız seçmen olduğu iddia ediliyorken.

Dolayısıyla ne söyleşi ve haber yapılmasında ne de o açıklamaların öne çıkarılıp altı

çizilerek görünür hale getirilmesinde yadırganacak bir durum var. Buna mukabil, bunca yılın

sonunda, şu ya da bu gerekçeyle, anlamlı birkaç cümle kurmaya başlamış kişilerin bir siyasi

hareketin vicdanı olarak tanıtılıp iktidara yönelttikleri her eleştirinin köpürtülerek

haberleştirilmesinde, o siyasi hareket ve yönetimin çilesini çekmişler bakımından

kabullenmesi çok zor bir şeyler var. Sorun, çoğu tekaüt AKP’li siyasetçilerin kendilerini

aklama ve yere göğe koyamama çabasında değil; muhaliflerin, bizleri o vicdan gösterilerine

maruz bırakma konusundaki isteklerinde.

İnsanın ve tabii siyasetçilerin de yıllar içinde değişim geçirebileceği, bunun her insan

için geçerli bir ‘hak’ gibi kabul görmesi gerektiği kanısındayım. Bazı nitelikleri, huyu suyu pek

değişmiyor insanın, “Yedisinde neyse yetmişinde de o,” boş laf değil, bu doğru. Ancak

düşüncede, inançta, duyguda ve peşi sıra siyasi görüşte değişim mümkün, hiç kimseyi, yıllar

önce her ne olduysa ömür boyu o olmaya mahkûm etmemeli. Yirmili yaşlarımdaki insan

değilim, demek ki aynı şey başkaları için de mümkün; kaya etkileniyor, şekil değiştiriyor

zaman içinde, aynı zamanın insanı değiştirme gücü olmasın, akıl kârı mı bu?

Vicdan, bu süreçte devreye giren bir olgu sanırım, insanın bir konuda karar vermesi,

tutum takınması ve şu ya da bu yönde değişmesi için gerekli sorgulama orada, bizi biz yapan

değerlerin oluştuğu o odacıkta filizleniyor. Değişimin olumlu, insanî yönde oluşuysa, galiba

büyük ölçüde özeleştiri istek ve maharetine bağlı, insanın bir gün aynanın karşısına geçip

samimiyetle acı çekmeyi göze almasına. Hiç kolay iş değil. Doğru olmasına doğru, fakat her

durum ve koşulda kendinden memnuniyetin insanı ve toplumu götüreceği ferah bir yer

olmadığı da doğru. Yine dönüp dolaşıp koşullara, yetişme tarzına, eğitim tornasına, kültüre

geliyoruz işte. Kişinin kendisini hırpalama istek ve yeteneği de kim olduğuyla, ne öğrendiğiyle

ilgili.

Türkiye ve ahalisinin bu konuda pek parlak bir geçmişi yok; hatalarla yüzleşme,

özeleştiri yapma vs. Toplumsal ve siyasal düzeyde tehlikeli, kişisel düzlemde güçsüzlük

emaresi görülüyor o muhayyel aynanın karşısında bulunma ihtimali. Bu yaşıma dek çok az

‘haksız’ insan tanıdım, herhalde sizin deneyiminiz de pek farklı değildir. Yanlış

hatırlamıyorsam, Murathan Mungan bir söyleşisinde, bizim memlekette insanların haklı

olmaya değil haklı çıkmaya çalıştığını söylemişti, ne doğru bir söz ve ne büyük bir dert bu.

İşte şimdilerde tekaüt ya da etkisiz/yetkisiz konumdaki AKP’lilerin ifadelerini

okuduğumda, bunları düşünüyorum. İçten bir özeleştiri süzgecinden geçmemiş eleştirinin

nasıl da inandırıcılıktan uzak göründüğünü ve kendinden memnuniyetin, sarf edilen her

sözcüğü, henüz muhatabına ulaşmadan çürüttüğünü, değersizleştirdiğini. Hemen hepsi,

tespit ettikleri bozulmayı kendisinden sonra başlatıyor ve inanmayı tercih ettikleri bu milatta hiçbir sorun görmüyor. Üstelik, şimdi eleştirdikleri iktidar sahipleri, aynı tavrı, konusu suç

teşkil eden çok sayıda iddia için sergilemişken.

İsimlerin bir kısmı artık başka parti çatısı altında, bir-ikisi siyasetten uzakta ve kimi de

ortada bir yerlerde, ne yardan ne serden vazgeçiyor. Derdim ve bu yazıyı kaleme alma

nedenim, yinelemek isterim, yolumuzun kesişme ihtimali olmayan bu insanların

burunlarından kıl aldırmamaları, her sorunu ve kötülüğü kendilerinden sonraki bir tarihten

başlatmaları, hâlâ parti tabanlarında ve hatta toplum genelinde karşılıkları olduğunu

düşünmeleri değil. Muhalif cenahta da, zaman zaman, vicdanın sesi olarak karşılık bulmaları.

Yıllardır olup biten her şeyde, ülkenin bu hale gelmesinde, ortalama yurttaşın çektiği eziyette

ve yaşanan onca acıda hiç payları yokmuşçasına, ellerini bu kadar kolay ve hızlı

yıkayabilmeleri…

Örneğin, AKP’nin malum özgül ağırlığının, sorumlularından olduğu bunca skandalın

ardından, üstelik şu anda dahi parti üyesi ve Saray’ın üst düzey danışmanlardan biriyken dile

getirdiği sade suya tirit bir-iki eleştirinin böylesine köpürtülmesini, olağan mı kabul etmeli?

Her şeyi bir yana bırakalım, adı geçen insan, hükümet sözcüsü olarak bir gün kamera

karşısına geçerek, dönemin Ankara belediye başkanının şehri ‘parsel parsel’ sattığını iddia

edip yapacağı açıklama için tarih verdi ve sonrasında susmadı mı? Herkesin gözünün içine

baka baka, kör parmağım gözüne, parti çıkarını açıkça ülke çıkarının önüne koymadı mı?

Aksini söyleyecek bir Allah’ın kulu var mı memlekette?

Geçenlerde Duvar’da sevgili Serkan Alan, eski Milli Eğitim bakanı ve AKP sözcüsüyle

uzunca bir söyleşi yaptı.

Eski bakanın ‘bugün’ söylediklerinin çoğuna katılmak mümkün. Güzel de, ülke şu hale gelirken döşenen taşlarda pek bir katkısı yok belli ki, öyle düşünüyor. Oysa bu isim, zamanında bürokrasideki Cemaat

yapılanması iddialarına ‘kargaların dahi güleceğini’ söylemiş, onları canhıraş savunmuştu,

çoğu partidaşı gibi. Bizi boşverin, kendisiyle aynı zihniyette olan binlerce muhafazakâr

akademisyen işten atılmışken, söyleşinin sonlarında, üniversitede ders verdiğini söylüyor

muhterem ve herhâlde hiçbir iç sıkıntısı yaşamıyor.

Uzatmaya gerek yok. Son zamanlarda okuduğum ve dinlediğim tüm parti içi eleştiri

örneklerinde aynı bıkkınlık duygusunu yaşıyorum. Aslında kendileri iyi de çevresi kötü

olanlara, her şeyin içinde olup da hiçbir olumsuzluğun sorumluluğunu üstlenmeyenlere, o

oyları kullanmamışçasına, o konuşmaları yapmamışçasına, o tarikatların mensuplarını

desteklememişçesine, o yolsuzluklara tanık olmamışçasına, hiç susmamış, hiç sinmemiş, hiç

görmezden ve duymazdan gelmemişçesine ve sanki hâlâ parti üyesi değillermişçesine

davrananlara yönelik bir yılgınlık bu.

Ardından, muhaliflerin yaptığı ‘partinin vicdanı’ vs. yakıştırmalarını görünce, durum

daha da katlanılmaz oluyor sanırım. Ya da, ‘böyle siyasi hareket ve ideolojiye böyle vicdan’

diye düşünmek gerekiyor, belki de.

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