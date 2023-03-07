Diken

Yaramazlara biraz batar!

İktidar destekçisi basından seçmeler: Dansöz ittifakı, kirli pazarlık, kumar masası

Gazeteler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesini manşetten gördü.

İktidara yakın gazeteler, altılı masadaki uzlaşma için, ‘kirli’ ifadesini kullandı.


Diken, manşetleri derledi.

Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl gördü?  (AA)
Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını nasıl gördü?  (AA)

Altlı masadaki diğer beş partinin lideri ve cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcılığını üstlenecek.

Gazeteler nasıl gördü?

Hemen hemen tüm gazeteler Kılıçdaroğlu’nun adaylığını manşetten gördü.

İktidara yakın gazetelerin manşetleri şöyle:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 2-607x1024.jpeg

Muhalif gazeteler

SON HABERLER