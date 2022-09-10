İklim kriziyle mücadelede yeni liderler lazım: Biri de Kral Charles olur mu?

İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın tahta oturması, sürdürülebilirlik meselesini dert edinenleri mutlu etti.

Sürdürülebilirlik kavramını, başta moda, hayatın tüm alanlarına yaymak için çalışan EcoAge’in kurucusu Livia Firth, Kraliçe 2’inci Elizabeth’in ölümünden sonra Instagram hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Kraliçeyle ilgili güzel sözlerin ardından konuyu dün tahta oturan Kral Charles’a getirdi.

“Kraliçesiz bir İngiltere tahayyül edemiyorum ama Kral Charles’ın yeni görevinde yapacaklarını görmek için de sabırsızlanıyorum” diye yazan Firth’ın heyecanının sebebi, Charles’ın iklim krizi mücadesinde üstlendiği öncü rol.

Ödülü var

Livia Firth paylaşımında dünyanın sürdürülebilirlik konusuna dikkat çeken daha fazla lidere ihtiyaç olduğunu belirtiyor ve Kral Charles’ın yeni görevinde bu konuda çok şey yapabileceğini söylüyor. Yeni kralın 2017’de Eco Age’den aldığı GCC Global Leaders of Change ödülünü hatırlatıyor.

Eco Age’ın sayfasında Kral Charles’ın çeşitli dönemlerde iklim konusunda yaptığı konuşmaların kayıtlarına da yer verilmiş. Charles, yakın dönemde Paris’te 2015’de yapılan BM İklim Değişikliği Konferansı’nda, 2017’de Londra’daki Yasadışı Yaban Hayatı Ticareti Konferansı’nda ve Malta’daki Okyanuslarımız Konferansı’nda konuşmalar yapmıştı.