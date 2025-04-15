İklim Kanunu teklifi geri çekildi

Eksiklikleri nedeniyle eleştirilen İklim Kanunu teklifi Meclis’te geri çekildi.

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İklim Kanunu teklifi şubatta Çevre Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Türkiye’nin, dünyanın en fazla sera gazı salan 20 ülkeden biri olmasına rağmen teklifte sera gazı ya da fosil yakıt tüketimi hakkında herhangi bir sınırlayıcı hedef bulunmaması eleştiri konusuydu.

Bazı çevre örgütleri, teklifin iklim kriziyle mücadelede ihtiyaçları karşılamadığını belirtmiş ve ticari saiklerle hazırlandığına dikkat çekmişti.

Ayrıca olası iklim felaketleri karşısında halk sağlığını korumaya veya sağlık sisteminde alınabilecek önlemlere dair ilgili düzenlemeler de teklifte yer almıyordu.

İklim Ağı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve çevre örgütleri kanun teklifinin geri çekilmesi için artarda çağrı yapmıştı.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, X hesabından kanun teklifinin geri çekildiğini duydu.

Koca, “Mücadelemiz sonucunda TBMM’de İklim Kanunu geri çekildi” yazdı.