İkizköylülerin Meclis’e girişine polis engeli: ‘YK Enerji’ye bu kadar kolaylık sağlanmasın’

Zeytinciliği tehdit eden kanun teklifine karşı çevre aktivistleri ve zeytincilikle uğraşan Muğla İkizköy halkı Ankara’ya gitti. Ama Meclis’e girişleri polis tarafından engellendi.

Zeytincilikle uğraşan bir vatandaş, “YK Enerji için bu kadar kolaylık tanınmasın artık yeter. Çankaya’ya girişimiz engellendi” dedi. Daha sonra CHP’li ve HDP’li vekiller bölgeye gelerek vatandaşları kendi arabalarına aldı ve Meclis’e gittiler.

Fotoğraf: İkizköylü vatandaşlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle zeytinliklerde maden çalışmalarının önü açılmıştı. Danıştay’ın aldığı iptal kararlarıyla yönetmelik tam olarak uygulanamadı.

Bunun üzerine AKP milletvekillerinin hazırladığı ve iptal edilenin benzeri bir teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Buna göre Maden Kanunu’na eklenecek geçici maddeyle, zeytinliklerde madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

Söz konusu torba yasa bugün TBMM Enerji Komisyonu’nda görüşülecek. Bu nedenle hem İkizköylüler hem de çevre aktivistleri Ankara’ya gitti. Ama Ankara’da polisler vatandaşların Meclis’e girişini engelledi.

İkizköylü bir vatandaş şöyle tepki gösterdi: “Zeytinlerimizi, işimizi, çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp buraya derdimizi anlatmaya geldik. Komisyonda bu yasayı geçirmeye çalışacaklar. Burada birinci derecede etkilenecek olan bizleriz. YK Enerji için bu kadar kolaylık tanınmasın artık yeter. Çankaya’ya girişimiz engellendi.”

Daha sonra CHP’li ve HDP’li vekiller bölgeye gelerek vatandaşları kendi araçlarına aldı. Meclis’e gittiler ve basın açıklaması yaptılar.

Gazeteci Esra Tokat’ın çektiği videoya yansıyan görüntülerde İkizköylü bir vatadandaş Meclis önünde şöyle isyan etti: “Bu zeytinleri hayvanların sırtında tenekelerde su taşıyarak suladılar. Altı köy Yeniköy Termik santrali için silindi.”

10. Kez getirilen zeytinlik düzenlemesi adı altında zeytinlikleri madene açacak torba yasaya karşı İkizköy'den gelen yurttaşlar Meclis'te basın açıklaması yapıyor:



"Bakın bu ellerle diktim ben o zeytin ağaçlarını!"#ZeytinimeDokunma pic.twitter.com/OslkFk3DsK — Esra Tokat (@tokatesraa) December 14, 2022

▪️ "O kadar öfkeliyim ki. Vekiller olmasa buraya (Meclis'e) giremeyeceğiz. Bir avuç köylüden korkuları nedir?"



▪️ "Zeytinleri de toprağımızı da bu aç gözlü şirketlere vermeyeceğiz. İki şirketin karnı doyacak diye biz köylüler yıllardır mağdur edildik." pic.twitter.com/CTIGeBxWn8 — ayşegül kasap (@aysegul_kasap) December 14, 2022

Açıklama şöyle:

“83 yıldır ölmez ağacı koruyan Zeytin Yasası 10. kez değiştirilmek isteniyor.

Çünkü sermaye böyle istiyor.

Çünkü kapitalizm doymak bilmeyen kar iştahıyla, maliyeti azaltıcı en önemli girdinin doğa olduğunu biliyor.

Çünkü iktidar sermaye ne isterse vermekten geri durmuyor!

Kendilerinin de bildiği gibi 9 kez denediler, olmadı. Bu sefer de olmayacak.

Ölmez ağaç yaşamaya devam edecek!

Yasa değişikliği ile maruz bırakılacağımız durum; toplumsal barışı bozan, kadim mirasımızı, geçimlik ve şifa kaynağımızı yok etmek isteyen, habitatı onarılmaz biçimde yıkıma uğratan vahşi bir madenciliğe yol vermektir. Önce istihdam ve enerji masallarıyla uyutulacağız; uyurken ölmez ağacımızın, geçimlik nafakamızın, topraklarımızın çoktan yok olup gittiği yoksullaşmış bir yaşama uyanacağız. Şanslıysak bulduğumuz köle işliklerimizde, yoksulluk içinde ölüme sürükleneceğiz.

Yürürlükteki yasa ile zeytin, kültürel ve ekonomik bir değer olarak güvence altına alınmış, serpilip gelişmesi ve yüksek verimlilikle ürün vermesi için tüm tehditlerden korunmaya çalışılmıştır. Zeytincilik yapılan alanların 3 km çevresinde toz üreten, zeytinlerin gelişimini engelleyecek hiçbir faaliyete izin verilmez. Yani 1939 yılından beri geçerli olan yasa ile bırakın zeytinliklerin sökülüp madene açılmasını zeytinlik bulunan bir alanın etrafında bile madencilik yapılamaz. Yeni yasa önerisi ile zeytini koruyan bu zırh kaldırılmak isteniyor. Yasa değişikliğinin kabulü halinde zeytin ağacını taşıyarak habitatı taşıyacağını zanneden cehaletin bedeli, yerinden yurdundan koparılıp göçmen hale gelen yurttaşlar olacaktır.

Hukuki süreç işlerken tıpkı Kolin İnşaat’ın termik santral yapmak üzere bir gecede 6 bin zeytin ağacını keserek geri döndürülmez doğa yıkımı yarattığını unutmadık. Açgözlü, yeni fırsatçıların aynı yıkıma yol açmaktan çekinmeyeceklerini biliyoruz. Bu nedenle önerilen yasa teklifi derhal geri çekilmelidir çünkü bırakın ağacı, ağacımızın tek bir dalını bile kaybetmeye tahammülümüz yok!

Davaysa dava, dilekçeyse dilekçe, nöbetse nöbet!

Ölmez ağaç zeytin için, ormanlarımız için inatla mücadele edeceğiz.

Siz geri adım atmadıkça bizleri sokakta, mitingde, mecliste, genel müdürlüklerinizin önünde, hayatın her alanında, gerekirse rüyalarınızda görmeye hazırlıklı olun.

Zeytin hayattır, hayatımıza dokunmayın!”