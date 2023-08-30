İkiz kardeşiyle kavga ederken kalp krizi geçiren genç öldü

Kocaeli’de ikiz kardeşiyle kavga eden 17 yaşındaki E.G. arbede sırasında kalp krizi geçirince öldü.
AA’nın haberine göre Köseköy Mahallesi’nde babalarına ait iş yerinde Y.G. ile ikiz kardeşi E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede E.G. yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından E.G, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen E.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede görüldü. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.G. tutuklandı.
E.G’nin cenazesi, İstasyon Mahallesi 17 Ağustos Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.