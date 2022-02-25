İkinci el Rolex en değerli yatırım aracı oldu

İsviçreli lüks saat markası Rolex’in ikinci el saatleri, son 10 yılda altından borsaya birçok yatırım aracını geride bıraktı. Daytona gibi modellerin ikinci eli 5 bin dolardan 30 bin dolara kadar çıktı.

İkinci el saat piyasasının 2025’e kadar 19 milyar dolardan 30 milyar dolar hacme ulaşması bekleniyor.

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İkinci el lüks saat, son dönemde yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

2019’da dünyada 19 milyar dolarlık bir sektör haline gelen alanın en çok kazandıran markalarından biri de 1905’de kurulan İsviçreli lüks saat markası Rolex.

Yılda 800 bin adet üretilen ve sınırlı üretim nedeniyle ikinci el piyasası oluşan markanın en büyük ikinci el satış platformu Bob’s Watches verilerine göre, bir Rolex’in ortalama fiyatı 2011-2021 arasında 5 bin dolardan 13 bin doların üstüne çıkarak, yüzde 160 değer kazandı.

Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre Rolex, emlaktan altına kadar birçok yatırım aracını geride bırakarak en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

ABD’li oyuncu Paul Leonard Newman’ın kullandığı ve 26 Ekim 2017 tarihinde açık artırmaya çıkarılan Rolex Daytona kol saati 15,3 milyon avroya alıcı bulmuştu. Böylece bugüne kadar bir müzayedede satılan en pahalı saat olmuştu. Halihazırda Bob’s Watches’ta en pahalı ikinci el Rolex, 135 bin dolarla yine bir Daytona modeli oldu. Şu anda ortalama bir Rolex’in fiyatı 13 bin doların üstünde.

Pazar yüzde 50’ye yakın büyüyecek

Rolex pazarındaki gelişme ikinci el saat piyasasını da etkiledi. ABD’li danışmanlık firması McKinsey’in raporuna göre, salgın döneminde gerileyen ikinci el saat piyasası, tekrar büyümeye başladı. Rapora göre, ikinci el lüks saat pazarının toplam değerinin 19 milyar olduğu ve bu rakamın 2025 sonuna kadar yüzde 50’ye yakın artışla 30 milyar dolar düzeyine ulaşması bekleniyor.