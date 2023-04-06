‘İkili Delilik’ bitti: Şimdi ‘mağaraya’ gireceğim

Yönetmeni Todd Phillips, Joker’in devam filmi ‘Folie à Deux’nın (İki Kişilik Delilik) çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Lady Gaga, Todd Phillips, Joaquin Phoenix

Phillips, çekimlerinin bittiğini, başrol oyuncuları Lady Gaga ve Joaquin Phoenix’e teşekkür ederek duyurdu.

‘Bu ikisi (+ tüm oyuncu kadrosu) ve film endüstrisinin sunduğu EN İYİ ekip sayesinde‘ filmi bitirdiklerini yazan Phillips “Şimdi bir mağaraya gireceğim (kurgu odası) ve hepsini bir araya getireceğim” dedi.

Filmin 4 Ekim 2024’te vizyona girmesi bekleniyor.

İlk ‘Joker‘ 2019’da gösterime girdiğinde eleştirmenlerden iyi not almış, dünya genelinde 1 milyar hasılata ulaşarak seyirci nezdinde de başarıya ulaşmıştı. Joaquin Phoenix, bu rolüyle Oscar ödülü aldı.