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Yaramazlara biraz batar!

‘İkili Delilik’ bitti: Şimdi ‘mağaraya’ gireceğim

Yönetmeni Todd Phillips, Joker’in devam filmi ‘Folie à Deux’nın (İki Kişilik Delilik) çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Lady Gaga, Todd Phillips, Joaquin Phoenix

Phillips, çekimlerinin bittiğini, başrol oyuncuları Lady Gaga ve Joaquin Phoenix’e teşekkür ederek duyurdu.


‘Bu ikisi (+ tüm oyuncu kadrosu) ve film endüstrisinin sunduğu EN İYİ ekip sayesinde‘ filmi bitirdiklerini yazan Phillips “Şimdi bir mağaraya gireceğim (kurgu odası) ve hepsini bir araya getireceğim” dedi.

Filmin 4 Ekim 2024’te vizyona girmesi bekleniyor.

İlk ‘Joker‘ 2019’da gösterime girdiğinde eleştirmenlerden iyi not almış, dünya genelinde 1 milyar hasılata ulaşarak seyirci nezdinde de başarıya ulaşmıştı. Joaquin Phoenix, bu rolüyle Oscar ödülü aldı.

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