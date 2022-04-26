İki yıl önceki tweet’ini alıntılayan Koca: Bilim kurulunun son toplantısı başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinde ‘millet ittifakı’ olarak seçime girmenin kendi teklifleri olduğunu belirterek, “Koray bey burada, randevusunu ben aldım, partimizin teklifini Sayın Kılıçdaroğlu’na o götürdü” dedi.