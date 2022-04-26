İki yıl önceki tweet’ini alıntılayan Koca: Bilim kurulunun son toplantısı başladı

İki yıl önce paylaştığı tweet’i alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Koronavirüs Bilim Kurulu’nun son toplantısı az önce başladı” diye yazdı.
Bakanın 16 Temmuz 2020’de paylaştığı tweet’te şunlar yazıyor: “Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım.”
Bakan Koca, son zamanlardaki açıklamalarıyla salgında sona yaklaşıldığını savunsa da uzman doktorlar durumun ‘istenen tablodan çok uzak olduğunu’ söylüyor. Koca geçen hafta da salgının günlük hayattan çıktığını öne sürmüştü.
Türk Tabipleri Birliği’yse son iki buçuk ayda resmi rakamlara göre 12 bine yakın kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatıp pandeminin bitmediğini belirtmişti.
Bugünkü bilim kurulu toplantısının ardından salgın önlemlerini önemli şekilde hafifleten kararlar çıkması bekleniyor.