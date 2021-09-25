İki yaşında ters ters baktı, 10 yaşında 650 bin lira kazandı

Annesinin paylaştığı görüntüde ters ters bakan haliyle iki yaşındayken fenomen haline gelen Chloe’nin fotoğrafı yaklaşık 650 bin liraya karşılık gelen Ethereum’a satıldı.

Şimdi 10 yaşında olan Chloe Clem, 2013 yılında annesinin Disneyland sürprizine verdiği etkilenmemiş reaksiyonuyla bir anda meme’e dönüşmüştü.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

Chloe’nin Disneyland’e gidiyor olmasından pek de etkilenmemiş halinin videosu 20 milyonun üzerinde izlenmişti.

Aile görüntüyü dijital ürünlerin orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen bir tür dijital imza olan NFT formatında satışa çıkardı.

‘Ters ters bakan Chole’ meme’ini Dubai’de bulunan 3F Music isimli bir prodüksiyon şirketi aldı.

ABD Utah’taki evlerinden açık artırmayı keyifle izlediğini anlatan Clem ailesi, daha önceki meme satışlarına kıyasla fiyatı biraz düşük bulduğunu belirtti.

Çocukken ‘yanan’ bir evin önünde yüzünde müstehzi bir gülümsemeyle verdiği poz meme olan Zoe Roth da 16 yıl sonra fotoğrafın orijinalini NFT formatında 473 bin dolara (4 milyon lira) satmıştı.