Bir meme daha servete dönüşecek: ‘Ters ters bakan Chloe’ satışa çıkıyor

Annesinin paylaştığı görüntüde ters ters bakan haliyle iki yaşındayken fenomen haline gelen Chloe’nin fotoğrafı NFT formatında satışa çıkıyor.

Şimdi 10 yaşında olan Chloe Clem, 2013 yılında annesinin Disneyland sürprizine verdiği etkilenmemiş reaksiyonuyla bir anda meme’e dönüşmüştü.

Meme, internette, özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla yayılarak popülerleşen, çoğunlukla mizah amaçlı kullanılan görsel ya da akımlar için kullanılan bir terim.

Chloe’nin Disneyland’e gidiyor olmasından pek de etkilenmemiş halinin videosu 20 milyonun üzerinde izlenmişti.

Chole’nin ters ters bakan görüntüsü, eleştiri veya endişesini ifade etmek isteyen internet kullanıcılarının hislerine tercüman olmuştu.

BBC’ye konuşan annesi Katie Clem, o dönemde blog sitesi Tumblr’da sayfalarca kızının yüzünü gördüğünde ne kadar şaşırdığını anlattı: “Çok garipti. Ailem, arkadaşlarım bana meme’leri yollayıp duruyordu. Hatta bugün bile internette gördükleri meme’leri hala bana gönderiyorlar.“

Şimdi ABD’nin Utah eyaletinde yaşayan bu küçük kız ve ailesi de yıllardır verdiği bu ‘ücretsiz hizmeti‘ NFT yoluyla paraya dönüştürmek istiyor.

Dijital ürünlerin orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen bir tür dijital imza olan NFT’ler (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) son dönemin yükselen trendlerinden. Fotoğraflar, videolar, GIF’ler hatta tweet’ler bile NFT formatında yüz binlerce dolara alıcı buluyor.

Açık artırma 5 Ethereum’dan (yaklaşık 130 bin lira) başlayacak. Satıştan elde ettikleri parayla her ne kadar Chloe at almak istese de annesi küçük kızın eğitimi için harcayacaklarını belirtti.

‘Felaket kız’ da satmıştı

Çocukken ‘yanan’ bir evin önünde yüzünde müstehzi bir gülümsemeyle verdiği poz meme olan Zoe Roth da 16 yıl sonra fotoğrafın orijinalini NFT formatında 473 bin dolara (3 milyon 900 bin lira) satmıştı.