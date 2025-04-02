İki milyon kullanıcılı pedofili ağı çökertildi

Avrupa merkezli bir operasyonda yaklaşık iki milyon kullanıcılı bir çevrimiçi pedofili platformu çökertildi.

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Dünya genelinde 1 milyon 800 bin kullanıcısı olan platformda 91 binin üzerine video sunuluyordu. Yetkililere göre bu, platforma günde 80’den fazla video yüklendiği anlamına geliyor.

Platforma erişim ‘darknet’ten sağlanıyordu. Darknet, bilinen internet tarayıcılarıyla girilemeyen, özel yazılımlar gerektiren gizli ağlar olarak tanımlanıyor ve kullanıcılar bu ağlarda anonim şekilde gezinebiliyor.

DW‘nin haberine göre platformun çökertildiği operasyon Almanya, Hollanda ve İsviçre polisinin işbirliğiyle yürütüldü. 31 ülkede aramalar yapıldı ve yaklaşık 1,400 şüpheli tespit edildi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) operasyonun koordinasyonunu devraldı. Şu an için 103 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Platformun kapatıldığı belirtilirken siteyi işletenlerin kimliğiyse henüz tespit edilemedi.

Europol, söz konusu platformun dünyanın en büyük pedofili ağlarından biri olduğunu belirtti.