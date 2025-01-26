Her 12 çocuktan biri çevrimiçi cinsel istismara maruz kalıyor

Her 12 çocuktan biri en az bir tür çevrimiçi cinsel sömürü veya istismara maruz kalıyor.

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Çalışma, Ocak 2010 ile Eylül 2023 arasında yayınlanan çok sayıda veriye dayandırıldı. Bulgular The Lancet Child & Adolescent Health dergisinde yayınlandı.

Yaşamı boyunca çocukluk deneyimleri göz önüne alındığında çevrimiçi istismara uğradığını söyleyenlerin oranı yüzde 16,6. Yani altı çocuktan biri.

Çevrimiçi cinsel istismara uğradığını söyleyenlerin oranıysa yüzde sekiz. Yani her 12 çocuktan biri, cinsel görüntülerinin rıza dışı çekilmesi, paylaşılması ve bunlara maruz kalınması anlamına gelen görüntü temelli istismar mağduru.

Ayrıca her 28 çocuktan biri şantaj de yoluyla cinsel gasp mağduru.

Euronews‘ün haberine göre çalışmanın başyazarı Georgia State Üniversitesi’nden Şiangming Fang, çalışmanın ‘internetin bir suç mahalli haline geldiğini ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların ölçülemez zararlara maruz kaldığını’ gösterdiğini söyledi.

Fang ‘hedefe yönelik müdahalelerin’ gerekliliğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Çevrimiçi çocuk cinsel istismarı ve sömürüsü riskinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde internet erişimi ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha da büyüyeceğinden derin endişe duyuyorum.

Bu bulgular, çocukları sömürü ve istismardan korumak için eğitim, çevrimiçi platformların düzenlenmesi ve gelişmiş güvenlik önlemleri dahil olmak üzere hedefe yönelik müdahalelerin önemini vurguluyor.”

Bu oranlar, ‘geriye dönük raporlama ve katılımcıların bilgi verme konusundaki isteksizliği’ nedeniyle daha yüksek olabilir.