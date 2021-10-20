İki kardeş 15 dakika arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun’da Covid-19 tedavisi gören Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak (36) ile aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal (43), 15 dakika arayla hayatını kaybetti.
Ünal ile Yamak, yan yana toprağa verildi. Yamak ile Ünal, 1,5 ay önce rahatsızlandı. Testleri pozitif çıkan kardeşler evde tedaviye alındı.
Bir süre sonra durumları ağırlaşan abla-kardeş Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren Ünal ve Yamak, dün 15 dakika arayla hastalığa yenik düştü.
Evli ve dört çocuk annesi Ünal ile evli ve bir çocuk annesi Yamak, kılınan cenaze namazının ardından Sefalı Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.