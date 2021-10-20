İki kardeş 15 dakika arayla Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD’de, 14 Ekim 2020’de dünyaya gelen Briggs Darrington henüz bir yaşında ama annesinin gayretiyle seyahat konusunda yol gösteren bir influencer oldu. Annesinin bu alandaki ilk bebek olduğunu düşündüğü Darrington ayda 1000 dolar (9 bin 309 lira) kazanıyor.