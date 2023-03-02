İki ilde kuş gribi alarmı: 6,5 milyon tavuk öldürüldü

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi ile Denizli’nin Honaz ilçesinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındı.

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Bloomberg HT’nin tarım editörü İrfan Donat’ın aktardığına göre dünyada son 18 aydır görülen kuş gribi vakaları Türkiye’de de görüldü.

Herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen Donat, edindiği bilgiye göre Afyonkarahisar ve Denizli’deki yumurta üretim tesislerinde vakaların görülmeye başlandığını söyledi.

Buna göre Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 20 Ocak’ta kuş gribi vakaları görülmeye başladı ve tesisler karantinaya alındı. Başmakçı’daki yumurta üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuk öldürüldü.

Denizli’nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alındı ve ilçede 1.5 milyon civarı tavuk öldürüldü. Donat, tesislerin isimlerini yazmadı.

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirim gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.