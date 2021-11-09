İki çocuk istismarı ‘resmetmişti’: Anne-baba için 70’er yıl hapis istendi

Antalya’da yedi ve 10 yaşındaki iki çocuğun istismar edildiği iddiasıyla açılan davada sanık anne Merve A. (27), üvey baba Rahmi A. (25) ve suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. (15) hakkında mütalaa açıklahdı.

Mütalaada, anne ve üvey babanın 70, dayının da 30 yıldan az olmamak kaydıyla ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Savcı üç ismin de tutuklanmasını talep etti. Duruşma, 15 Kasım’da görülecek.

Fotoğraf: DHA

Elmalı’da davayı başlatan süreç, o dönem altı yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve dokuz yaşındaki ağabeyi İ.E.G.’nin babaannesinin savcılığa gitmesiyle başlamıştı. Babaanne, eski gelini anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. dahil birkaç kişinin çocukları istismar ettiğini anlatmıştı. Bunun üzerine Temmuz 2020’de soruşturma başlatılmıştı.

Çocukların deftere çizimleri de soruşturma dosyasına girmiş, çizimlerde çocukların şiddet ve istismara maruz kaldığı anları resmettiği görülmüştü.

Ağır ceza mahkemesinde görülen davada anne ve baba dört aylık tutukluk sonrası Ocak 2021’de tahliye edilmişti. Sanıkların yeniden tutuklanması talebi üç kez reddedilmişti. Çocuklar, babaannesinden alınarak devlet korumasına verilmişti.