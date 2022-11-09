İki aylık bebeğiyle cezaevinde tutulan kadın hakkında tahliye kararı

İstanbul’da iki aylık bebeğiyle tutuklanan Suriyeli Reyhan Abdi hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İstanbul’da 26 Ağustos’ta bebeğiyle gözaltına alınan Abdi, 29 Ağustos’ta çıkarıldığı mahkemece ‘örgüte üye olmak’ iddiasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ikisi üç-dört yaşlarında, biri iki aylık olmak üzere üç çocuğu olan Abdi hakkında 3 Kasım’da iddianame hazırlandı.

İddianame, İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, ara celsede, suçlamaya dair yeterli delillerin bulunmaması nedeniyle Abdi’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Abdi hakkında açılan davanın ilk duruşması 17 Ocak’ta görülecek.