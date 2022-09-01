Avukatı: İki aylık bebeğiyle cezaevine alınan annenin sütü kesildi, mama için sıcak su verilmedi

Avukatlar, bebeğiyle birlikte tutuklanan Suriyeli Reyhan Abdi’nin kötü koşullardan dolayı sütünün kesildiğini ve mama için istediği sıcak suyun verilmediğini söyledi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi, önceki günlerde ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan Abdi’ye dair bilgiler verdi.

ÖHD Çocuk Hakları Komisyonu’ndan avukat Emine Umaz, bakıma muhtaç çocukların annelerinin, cezaevi dışı çözümler düşünülmeden hapsedilmesiyle, Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ‘ihlal edildiğini’ söyledi.

Adalet Bakanlığı’nın 2022 verilerine göre Türkiye cezaevlerinde kalan ve bakıma muhtaç çocuk sayısının 400 civarında olduğunu belirten Umaz, “Adalet Bakanlığı’nı, çocukların gelişim sağlığında son derece önemli olan bu konuda daha hassas olmaya ve kapsamlı bir çalışma yürütmeye davet ediyoruz” dedi.

‘Tercüman yanlış aktardı’

Abdi’nin emniyette ifadesinin tercüman eşliğinde alındığını ancak tercümanın yanlış aktarımından dolayı ‘örgüt üyesi’ olduğu iddiasıyla savcılığa sevk edildiğine dikkat çeken Avukat Ferat Boğatekin sözlerine şöyle devam etti: “Savcıyla görüştüğümüzde adli kontrol ya da ev hapsi uygulanmasını talep ettik. Ancak, tutuklamaya sevk edildi. Bir fotoğraf üzerinden gelişen ve müvekkilimin YPJ’ye katıldığı iddiası var. Örgüt üyeliği suçlarında tutuklama için Anayasa içtihatlarında örgütle organik bağ aranır bunlar olmadan müvekkilim tutuklandı.”

‘Sıcak su verilmemiş’

Abdi’yle Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürülmesinin ardından yüz yüze görüştüklerini söyleyen Boğatekin, Abdi ve bebeğinin ‘hijyenik olmayan koşullarda tutulduğunu’ söyleyerek şunları dedi: “Koşullardan dolayı annenin sütü kesildi. Bebeğe mama hazırlamak için sıcak su istediği halde verilmemiş. Çocuk, koşullardan dolayı kabızlık sorunu yaşadı. İlk tutuklandığında bebek bezi verilmiş ama bezleri bittiğinde kantinden alması gerekecek. Yaşanan hukuksuzluğa karşı yarın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne itirazımızı yapacağız.”